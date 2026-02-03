В США создали вакцину, способную нейтрализовать ВИЧ после первой дозы

Молекулярные биологи из США создали прототип вакцины против ВИЧ, которая может вызвать нейтрализующий иммунный ответ после первой инъекции. Об этом пишет ТАСС.

Испытания на приматах подтвердил ее эффективность. Большинство разрабатываемых вакцин нацелены на выработку антител к V3-гликановому сегменту вирусной оболочки, который практически идентичен у разных штаммов.

Ранее ученые сосредоточились на антителах, связывающихся с участком N332 этого гликана. Однако новая разработка исключает этот регион, что, по мнению авторов, обеспечивает более широкий иммунный ответ.

Эксперименты на макаках показали, что уже через три недели после первой вакцинации в их организме появились антитела, способные нейтрализовать различные штаммы ВИЧ. Повторная доза значительно усилила этот эффект, что открывает перспективы для создания удобной и эффективной вакцины.

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