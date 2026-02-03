FT: США и ЕС согласовали военный ответ в случае нарушения перемирия в Украине

Как пишет Financial Times, между США и европейскими странами согласован военный ответ в случае нарушения возможного перемирия в Украине.

Согласно материалу зарубежного издания, согласованный многоуровневый план предполагает, что в случае нарушения режима прекращения огня западные государства будут направлять свои вооруженные силы в Украину.

При этом в МИД РФ заявили, что любое размещение войск НАТО в Украине категорически неприемлемо и приведет к резкой эскалации. Подобные заявления расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

Лидер России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за долгосрочное урегулирование, а не за временные перемирия. По его мнению, это возможно только после устранения коренных причин конфликта, включая угрозы со стороны расширения НАТО и нарушения прав русскоязычного населения.

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