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FT: США и ЕС согласовали военный ответ в случае нарушения перемирия в Украине

03 февраля 2026 14:59
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FT: США и ЕС согласовали военный ответ в случае нарушения перемирия в Украине-0

Как пишет Financial Times, между США и европейскими странами согласован военный ответ в случае нарушения возможного перемирия в Украине.

Согласно материалу зарубежного издания, согласованный многоуровневый план предполагает, что в случае нарушения режима прекращения огня западные государства будут направлять свои вооруженные силы в Украину.

При этом в МИД РФ заявили, что любое размещение войск НАТО в Украине категорически неприемлемо и приведет к резкой эскалации. Подобные заявления расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

Лидер России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за долгосрочное урегулирование, а не за временные перемирия. По его мнению, это возможно только после устранения коренных причин конфликта, включая угрозы со стороны расширения НАТО и нарушения прав русскоязычного населения.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия # США

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