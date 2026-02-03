Лазуткин: не может быть сегодня никакого разворота на Запад, это пройденный этап

Андрей Лазуткин, политолог:

Что важно понимать: никакого сегодня разворота на Запад не может быть из-за того, что все поменялось. То есть к нам будут подъезжать и спрашивать: «А что вы будете делать с нашими убыточными там заводами?» То есть, ну какие-то вот такие благоглупости, которые будут говориться. Но газ, нефть, атомная энергия сегодня и рынки сбыта – они все связаны с Россией. Поэтому не может быть сегодня таких рецептов, которые в теории могли быть еще 5 лет назад. Это пройденный этап.

Сегодня только союз России с Китаем, с Ираном. Потому что Президент показывает, что мы не собираемся куда-то уходить вообще на Запад. Более того, когда будут проблемы, Китай нам еще и поможет. Потому что сегодня американцы входят в такой жесткий клинч с китайцами. И мы сегодня должны показывать, какая наша сторона. Понятно, там “Советы мира”, все эти разговоры… Но посмотрите авианосцы… Все это не очень хорошо. Надо понимать, что без поддержки наших союзников у нас сама по себе белорусская модель будет иметь большие проблемы. Поэтому союзные отношения, а внутри страны – понимание, что нам эти союзы дают. Вот я бы так рецепт назвал.

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