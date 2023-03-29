В Италии горит крупный химический завод. Слышны взрывы

Новости Италии. Сильный пожар вспыхнул на крупном химзаводе в итальянском городе Новара. Над предприятием поднялся густой столб едкого дыма и слышны взрывы. На месте ЧП работают несколько пожарных бригад и наряды полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности эвакуированы жители района, который находятся по соседству с заводом. Мэр города попросил людей закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. А учеников младших классов – оставаться в школе даже после уроков и ждать, пока за ними не приедут родители. Специалисты постоянно проверяют качество воздуха. Сообщений о пострадавших не поступало, идет выяснение причин ЧП.