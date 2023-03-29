Песков заявил, что противостояние России и Запада будет длиться долго

Противостояние России и Запада – война в широком смысле слова. Завершится она не быстро. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.

Отвечая на вопрос о том, когда закончится спецоперация в Украине, представитель Кремля уточнил, что говорит о войне в широком контексте, приводит его слова РИА Новости. Гибридная война, которую начал Запад против РФ, будет длиться долго. И здесь нужна целенаправленность и единение вокруг президента России. Если говорить о сроках завершения СВО, то этот вопрос нужно задавать специалистам военного ведомства РФ, они компетентны по части оценок боевых действий, сказал Песков.