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Песков заявил, что противостояние России и Запада будет длиться долго

29 марта 2023 12:30
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Противостояние России и Запада – война в широком смысле слова. Завершится она не быстро. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.

Отвечая на вопрос о том, когда закончится спецоперация в Украине, представитель Кремля уточнил, что говорит о войне в широком контексте, приводит его слова РИА Новости. Гибридная война, которую начал Запад против РФ, будет длиться долго. И здесь нужна целенаправленность и единение вокруг президента России. Если говорить о сроках завершения СВО, то этот вопрос нужно задавать специалистам военного ведомства РФ, они компетентны по части оценок боевых действий, сказал Песков.

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# Международная политика # Дмитрий Песков

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