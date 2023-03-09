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В испанской шахте произошло обрушение грунта – погибли трое рабочих

09 марта 2023 13:30
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Новости Испании. Трое рабочих погибли в результате аварии на калийном руднике в Испании. Как сообщили в профсоюзе горняков, в шахте на глубине около 900 метров произошло обрушение грунта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В испанской шахте произошло обрушение грунта – погибли трое рабочих-1

Сколько рабочих в это время находилось в забое, не сообщается. К месту ЧП прибыли отряды спасателей и бригады медиков. Руководство рудника пока никак не комментирует произошедшее. Там лишь назвали инцидент «досадным несчастным случаем».

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# Авария # Новости Испании # Фотофакт

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