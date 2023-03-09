В испанской шахте произошло обрушение грунта – погибли трое рабочих

Новости Испании. Трое рабочих погибли в результате аварии на калийном руднике в Испании. Как сообщили в профсоюзе горняков, в шахте на глубине около 900 метров произошло обрушение грунта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько рабочих в это время находилось в забое, не сообщается. К месту ЧП прибыли отряды спасателей и бригады медиков. Руководство рудника пока никак не комментирует произошедшее. Там лишь назвали инцидент «досадным несчастным случаем».