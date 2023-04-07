В Испании запустили программу для сохранения качества воды в водоёмах

В испанской Каталонии принесут в жертву тонны рыбы. Регион запустил исключительную меру по борьбе с засухой для сохранения качества воды в высыхающем водоеме. Рыбацкие лодки взялись за водохранилища Сау. Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке – подробности здесь.

Они должны выловить всю рыбу. В воде у нее острая конкуренция. После сортировки улова назад выпустят лишь не инвазивные виды. А те, которые несвойственны для этих мест, попадут на сковородку.