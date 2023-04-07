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В Испании запустили программу для сохранения качества воды в водоёмах

07 апреля 2023 12:32
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В испанской Каталонии принесут в жертву тонны рыбы. Регион запустил исключительную меру по борьбе с засухой для сохранения качества воды в высыхающем водоеме. Рыбацкие лодки взялись за водохранилища Сау.

Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке – подробности здесь.

В Испании запустили программу для сохранения качества воды в водоёмах-1

Они должны выловить всю рыбу. В воде у нее острая конкуренция. После сортировки улова назад выпустят лишь не инвазивные виды. А те, которые несвойственны для этих мест, попадут на сковородку.

В Испании запустили программу для сохранения качества воды в водоёмах-4

Хави Фабрегас, бизнесмен:
Чем меньше воды, тем меньше кислорода, вода начнет гнить. Рыба умрет, так оно и есть, иначе и быть не может. Когда объемы воды иссякают, дикая природа внутри умирает, нужно что-то делать.

# Животные # Фотофакт

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