Прямой эфир

В Испании произошёл взрыв в парке. Погибли два человека

17 мая 2023 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Два человека, мужчина и женщина, погибли при взрыве в парке в городе Орио на севере Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании произошёл взрыв в парке. Погибли два человека-1

По сообщению полиции, предположительно самодельная бомба сработала, когда они сидели на скамейке. На месте ЧП работают саперы и следователи, которые выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в пакете, который находился в руках одной из жертв.  

# Взрыв # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30% немцев жалуются на нехватку денег из-за инфляции
17 мая 2023 09:26

30% немцев жалуются на нехватку денег из-за инфляции

Лукашенко: Беларусь стремится сохранить доброжелательные отношения с Норвегией
17 мая 2023 08:57

Лукашенко: Беларусь стремится сохранить доброжелательные отношения с Норвегией

Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд
17 мая 2023 08:34

Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд