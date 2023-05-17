В Испании произошёл взрыв в парке. Погибли два человека

Новости Испании. Два человека, мужчина и женщина, погибли при взрыве в парке в городе Орио на севере Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению полиции, предположительно самодельная бомба сработала, когда они сидели на скамейке. На месте ЧП работают саперы и следователи, которые выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в пакете, который находился в руках одной из жертв.