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В США задержали мужчину, который отправлял конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом

04 октября 2018 12:59
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Новости США. Американские правоохранители задержали мужчину, отправившего конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США задержали мужчину, который отправлял конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом-1

Подозреваемым оказался 39-летний житель штата Юта, бывший офицер ВМС США. В данный момент в его доме в городе Логан проводится обыск.

Ранее сообщалось, что в посылках находился рицин, однако после исследования в ФБР заявили, что в конвертах были семена, из которых производится это вещество.

В США изъяли конверты с токсичным веществом, одно из них было адресовано Трампу

# Отравления # Фотофакт

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