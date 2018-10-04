В США задержали мужчину, который отправлял конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом

Новости США. Американские правоохранители задержали мужчину, отправившего конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемым оказался 39-летний житель штата Юта, бывший офицер ВМС США. В данный момент в его доме в городе Логан проводится обыск.

Ранее сообщалось, что в посылках находился рицин, однако после исследования в ФБР заявили, что в конвертах были семена, из которых производится это вещество.

В США изъяли конверты с токсичным веществом, одно из них было адресовано Трампу