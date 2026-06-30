В Испании отменено свыше 300 поездов из-за забастовки машинистов

В Испании из-за масштабной забастовки машинистов возник железнодорожный коллапс: ходит лишь чуть более половины пассажирских поездов, приостановлено движение электричек, сокращено число экспрессов дальнего следования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профсоюзы обвиняют национальную железнодорожную компанию в сокращении зарплат из-за приостановки грузовых перевозок, а также выступают против передачи обслуживания локомотивов подрядчикам и требуют снизить рабочую нагрузку сотрудников. Это первая из двух запланированных забастовок – следующая пройдет 15 июля.