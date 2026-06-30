В Польше отменены сотни поездов из-за деформаций путей и сбоев инфраструктуры

В Германии могут вернуть обязательную военную службу из‑за нехватки новобранцев

Сейчас в Бундесвере служат около 180 тысяч военных. По планам НАТО, в ближайшие годы их численность должна вырасти до 260 тысяч, а резерв составит еще 200 тысяч человек.