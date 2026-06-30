В Польше отменены сотни поездов из-за деформаций путей и сбоев инфраструктуры

Жара серьезно нарушила железнодорожное движение в Польше: только накануне отменили 130 пассажирских поездов. Задержки и корректировки расписания сохраняются и сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жара серьезно нарушила железнодорожное движение в Польше: только накануне отменили 130 пассажирских поездов. Задержки и корректировки расписания сохраняются и сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмены коснулись наиболее популярных и загруженных направлений. Программа возврата билетов действует до 2. Причина сбоев – неприспособленность инфраструктуры к экстремальной жаре. Специалисты зафиксировали повреждения систем электропитания и связи, а также деформации путей на ряде участков. В целях безопасности часть рейсов пришлось отменить. Для пассажиров организуют альтернативные автобусные маршруты.