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В Польше отменены сотни поездов из-за деформаций путей и сбоев инфраструктуры

30 июня 2026 08:50
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Жара серьезно нарушила железнодорожное движение в Польше: только накануне отменили 130 пассажирских поездов. Задержки и корректировки расписания сохраняются и сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше отменены сотни поездов из-за деформаций путей и сбоев инфраструктуры-2

Отмены коснулись наиболее популярных и загруженных направлений. Программа возврата билетов действует до 2. Причина сбоев – неприспособленность инфраструктуры к экстремальной жаре. Специалисты зафиксировали повреждения систем электропитания и связи, а также деформации путей на ряде участков. В целях безопасности часть рейсов пришлось отменить. Для пассажиров организуют альтернативные автобусные маршруты.

# Новости Польши # Погода

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