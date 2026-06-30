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В Германии могут вернуть обязательную военную службу из‑за нехватки новобранцев

30 июня 2026 08:39
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В Германии обсуждают возвращение обязательной военной службы: решение могут принять уже в 2027. Об этом заявили в парламенте страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии могут вернуть обязательную военную службу из‑за нехватки новобранцев-2

Сейчас в Бундесвере служат около 180 тысяч военных. По планам НАТО, в ближайшие годы их численность должна вырасти до 260 тысяч, а резерв составит еще 200 тысяч человек. Однако набор идет крайне слабо: с начала года в армию поступили лишь 530 новобранцев. Если не удастся укомплектовать личный состав за счет добровольцев, стране придется вернуться к обязательной службе. Депутаты Бундестага могут проголосовать за ее введение уже в 2026 году.

# Новости Германии

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