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Европа может встретить отопительный сезон с рекордным дефицитом газа

30 июня 2026 09:08
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Европа может войти в предстоящий отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа – это чревато существенным ростом цен для бизнеса и граждан зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа может встретить отопительный сезон с рекордным дефицитом газа-2

По данным крупной мировой консалтинговой компании, к концу октября заполненность европейских подземных хранилищ составит всего 76%. Дефицит стал следствием обострения конфликта между США и Ираном: он привел к остановке поставок газа через Ормузский пролив и сокращению добычи в странах Персидского залива. Дополнительно ситуацию усугубляют планы ЕС ввести с 1 января полный запрет на импорт российского газа.

# Кризис в ЕС

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