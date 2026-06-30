Европа может встретить отопительный сезон с рекордным дефицитом газа

Европа может войти в предстоящий отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа – это чревато существенным ростом цен для бизнеса и граждан зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным крупной мировой консалтинговой компании, к концу октября заполненность европейских подземных хранилищ составит всего 76%. Дефицит стал следствием обострения конфликта между США и Ираном: он привел к остановке поставок газа через Ормузский пролив и сокращению добычи в странах Персидского залива. Дополнительно ситуацию усугубляют планы ЕС ввести с 1 января полный запрет на импорт российского газа.