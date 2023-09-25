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В Иране прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший

25 сентября 2023 20:32
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Новости Ирана. В Иране прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший-1

В результате один человек погиб. Еще четверо получили травмы. Причиной ЧП на предприятии стала утечка газа во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке. При этом, как сообщают СМИ, взрыв произошел несколько дней назад. Однако информация о нем появилась только сегодня, 25 сентября. Ведется расследование.

# Взрыв # Новости Ирана # Фотофакт

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