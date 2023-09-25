В Иране прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший

В результате один человек погиб. Еще четверо получили травмы. Причиной ЧП на предприятии стала утечка газа во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке. При этом, как сообщают СМИ, взрыв произошел несколько дней назад. Однако информация о нем появилась только сегодня, 25 сентября. Ведется расследование.