В Иране прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе – есть погибший

Новости Ирана. В Иране прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. В Иране прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате один человек погиб. Еще четверо получили травмы. Причиной ЧП на предприятии стала утечка газа во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке. При этом, как сообщают СМИ, взрыв произошел несколько дней назад. Однако информация о нем появилась только сегодня, 25 сентября. Ведется расследование.