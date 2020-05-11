В Иране по время учений погибли около 20 человек, ещё 15 пострадали

Трагедия в Иране. Около 20 человек погибли во время военно-морских учений в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия в Иране. Около 20 человек погибли во время военно-морских учений в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще 15 пострадали. Все они были госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное.
Инцидент произошел в районе порта Джаск. Как сообщают некоторые СМИ, фрегат иранских ВМС мог по ошибке обстрелять дружественный корабль. Эту информацию не подтверждает телеканал «Аль-Арабия». Другие подробности пока не сообщаются. Начато расследование.