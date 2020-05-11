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В Иране по время учений погибли около 20 человек, ещё 15 пострадали

11 мая 2020 12:21
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Трагедия в Иране. Около 20 человек погибли во время военно-морских учений в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране по время учений погибли около 20 человек, ещё 15 пострадали-1

Еще 15 пострадали. Все они были госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное.

В Иране по время учений погибли около 20 человек, ещё 15 пострадали-4

Инцидент произошел в районе порта Джаск. Как сообщают некоторые СМИ, фрегат иранских ВМС мог по ошибке обстрелять дружественный корабль. Эту информацию не подтверждает телеканал «Аль-Арабия». Другие подробности пока не сообщаются. Начато расследование.

# Гибель солдат в армии # Фотофакт

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