ЕС усиливает давление на глобальные цифровые платформы

В Европейском союзе продолжается жесткое давление на крупнейшие цифровые экосистемы. Генеральный суд ЕС в Люксембурге отклонил жалобу одной из мировых технологических корпораций, подтвердив ее включение в список компаний, которые обязаны открывать свои системы для конкурентов и соблюдать строгие правила доступа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот статус означает прямые обязательства по работе на рынке и угрозу штрафов до 10 % мирового оборота. Суд заявил: попытка компании оспорить требования по ее операционной системе и магазину приложений полностью отвергнута. Жалоба по сервису обмена сообщениями признана неприемлемой. Решение усиливает позиции европейских регуляторов, которые стремятся ограничить доминирование крупных платформ и расширить доступ для альтернативных сервисов. Для корпорации это серьезное поражение в борьбе против жестких правил ЕС. Апелляция возможна только по вопросам права в высшую судебную инстанцию Европейского союза.