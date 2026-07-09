В Польше затяжная жара и засуха поставили под угрозу годовой труд фермеров

Польша переживает затяжную жару и почти месяц без дождей. Сельское хозяйство – одно из самых пострадавших в Европе. В восточных регионах фермеры говорят: всего неделя экстремальных температур поставила под угрозу год работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики подтверждают: жара наносит серьезный удар по польскому агросектору. В Институте метеорологии отмечают, что большинство местных культур рассчитаны на более прохладный климат. Грозовые дожди не спасают ситуацию – сухая почва не успевает впитывать воду, и она уходит по поверхности, вызывая внезапные паводки.

Фролик, фермер: Высокая температура буквально «варит» зерно. Оно пересыхает, становится легче, урожай будет ниже, а качество хуже. Муки получится меньше, и цена на такую пшеницу тоже падает – она не соответствует требованиям мельниц. Я ничего не могу сделать – только смотреть. Даже если есть система полива, в такую жару она не работает эффективно.

Агнешка Прасек, представитель Института метеорологии и водного хозяйства Польши:

Высокие температуры крайне опасны для сельского хозяйства. Полив нужно усиливать, но даже сильные дожди не пополняют грунтовые воды – почва слишком сухая. Для фермеров это серьезный вызов.

Эксперты предупреждают: такие волны тепла будут повторяться все чаще. Потери урожая озимых пшеницы и рапса в этом сезоне могут составить не менее 10 %.