Новости Узбекистана. В Узбекистане подводят итоги выборов президента, который будет возглавлять страну следующие семь лет. Подсчет голосов продолжается, но политологи и наблюдатели уже заявляют, что процесс волеизъявления прошел без грубых нарушений и с хорошей явкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считают и голоса, отданные избирателями на досрочных выборах. Они проходили с 28 июня по 5 июля. Выборы президента в Узбекистане объявили после референдума, по итогам которого вступила в силу новая Конституция. Опросы на выходе из избирательных участков не проводились. Результаты голосования станут известны уже сегодня, 10 июля.