Зеленский заявил, что президент Байден мог бы завершить украинский конфликт за пять минут

Американский лидер Джо Байден мог бы прекратить конфликт в Украине за пять минут, но Киев бы не дал свое согласие. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, пишет РИА Новости.

Украинский президент обозначил, что, если речь идет о завершении конфликта ценой отказа Киева от украинских территорий, то Джо Байден мог бы закончить его за пять минут. Вопрос в том, что в стране бы на это не пошли, сказал Зеленский. Киев бы не дал свое согласие.

Ранее экс-президент Америки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что положил бы конец украинскому конфликту за сутки, если бы был главой Белого дома. Какими способами он добился бы его завершения, Трамп обозначать не стал. По его словам, эту информацию он бы предпочел не озвучивать.