Прямой эфир

В Индонезии горят леса сразу в шести провинциях

15 сентября 2023 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Шесть провинций Индонезии охвачены лесными пожарами. Борьбу с огнем осложняет засушливая погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии горят леса сразу в шести провинциях -1

Самая сложная ситуация сейчас в Южной Суматре. Там для борьбы с очагами возгорания привлечена в том числе авиация. Четыре пожарных вертолета снова и снова поднимаются над лесами. Однако пока говорить об успехе рано. Информации о погибших или пострадавших нет. А вот причины пожаров известны – жара и отсутствие осадков. Вместе с тем синоптики отмечают, что дожди в регионе начнутся лишь в ноябре, на месяц позже обычного.

# Пожар # Новости Индонезии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина не заложила расходы на проведение выборов в госбюджет на 2024-й
15 сентября 2023 19:07

Украина не заложила расходы на проведение выборов в госбюджет на 2024-й

400 тысяч человек могут умереть от голода из-за недостатка денег у ООН
15 сентября 2023 19:05

400 тысяч человек могут умереть от голода из-за недостатка денег у ООН

Сербия усилили контроль за мигрантами на границе с Венгрией
15 сентября 2023 19:04

Сербия усилили контроль за мигрантами на границе с Венгрией