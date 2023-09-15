В Индонезии горят леса сразу в шести провинциях

Самая сложная ситуация сейчас в Южной Суматре. Там для борьбы с очагами возгорания привлечена в том числе авиация. Четыре пожарных вертолета снова и снова поднимаются над лесами. Однако пока говорить об успехе рано. Информации о погибших или пострадавших нет. А вот причины пожаров известны – жара и отсутствие осадков. Вместе с тем синоптики отмечают, что дожди в регионе начнутся лишь в ноябре, на месяц позже обычного.