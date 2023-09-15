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Украина не заложила расходы на проведение выборов в госбюджет на 2024-й

15 сентября 2023 19:07
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Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2024 год. Больше половины расходов пойдет на оборону. Это примерно 1 триллион 700 миллиардов гривен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина не заложила расходы на проведение выборов в госбюджет на 2024-й-1

А вот расходы на выборы в проект госбюджета не заложены. Вероятно, Киев рассчитывает на помощь извне. Она не заставит себя ждать. Речь как о финансах, так и оружии, которое продолжает стекаться в страну. В США планируют нарастить объем выпуска боеприпасов для Украины. О планах сообщил замминистра обороны Штатов по закупкам вооружений. Так, уже через два года страна намерена производить втрое больше 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Их выпуск увеличат до 100 тысяч в месяц.

# Международная политика # Фотофакт

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