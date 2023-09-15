Украина не заложила расходы на проведение выборов в госбюджет на 2024-й

А вот расходы на выборы в проект госбюджета не заложены. Вероятно, Киев рассчитывает на помощь извне. Она не заставит себя ждать. Речь как о финансах, так и оружии, которое продолжает стекаться в страну. В США планируют нарастить объем выпуска боеприпасов для Украины. О планах сообщил замминистра обороны Штатов по закупкам вооружений. Так, уже через два года страна намерена производить втрое больше 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Их выпуск увеличат до 100 тысяч в месяц.