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Сербия усилили контроль за мигрантами на границе с Венгрией

15 сентября 2023 19:04
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Сербия усилила миграционный контроль на границе с Венгрией. Ежедневно сотни человек пытаются перебраться через балканскую страну в Западную Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербия усилили контроль за мигрантами на границе с Венгрией-1

Наибольшей популярностью пользуются Германия, Италия и Франция. Нелегалы, как правило, граждане Азии и Северной Африки. В приграничных лагерях их уже свыше трех тысяч человек. В последние дни стражи порядка зарегистрировали там несколько вооруженных стычек. Это стало очередным поводом усилить контроль у рубежей и не доводить ситуацию до чрезвычайной. Печальным примером стал итальянский остров Лампедуза. Там действует режим ЧС из-за небывалого количества мигрантов.

# Беженцы # Фотофакт

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