Сербия усилили контроль за мигрантами на границе с Венгрией

Сербия усилила миграционный контроль на границе с Венгрией. Ежедневно сотни человек пытаются перебраться через балканскую страну в Западную Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшей популярностью пользуются Германия, Италия и Франция. Нелегалы, как правило, граждане Азии и Северной Африки. В приграничных лагерях их уже свыше трех тысяч человек. В последние дни стражи порядка зарегистрировали там несколько вооруженных стычек. Это стало очередным поводом усилить контроль у рубежей и не доводить ситуацию до чрезвычайной. Печальным примером стал итальянский остров Лампедуза. Там действует режим ЧС из-за небывалого количества мигрантов.