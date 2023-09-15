400 тысяч человек могут умереть от голода из-за недостатка денег у ООН

У ООН не хватает денег на продовольственную помощь. 400 тысяч человек могут умереть от голода из-за сокращения финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году дефицит бюджета оказался самым большим за всю историю Всемирной продовольственной программы. Более того, это также первый случай, когда организация зафиксировала снижение взносов, в то время как потребности, напротив, возросли. С одной стороны, в 2022 году под программу помощи попало рекордное число человек. Почти 30 миллионов жителей. С другой, сокращение финансирования существенно ограничивает возможности организации.