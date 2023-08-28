В Индии взорвался подпольный пиротехнический завод. Есть погибшие

Новости Индии. Как минимум пять человек погибли при взрыве на подпольном заводе по производству пиротехники в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Как минимум пять человек погибли при взрыве на подпольном заводе по производству пиротехники в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрывной волной полностью уничтожено здание фабрики, серьезно повреждены соседние дома. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы. Пока неизвестны причины ЧП. В полиции предполагают, что это стало следствием грубых нарушений правил техники безопасности.