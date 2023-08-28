Прямой эфир

В Индии взорвался подпольный пиротехнический завод. Есть погибшие

28 августа 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Как минимум пять человек погибли при взрыве на подпольном заводе по производству пиротехники в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии взорвался подпольный пиротехнический завод. Есть погибшие-1

Взрывной волной полностью уничтожено здание фабрики, серьезно повреждены соседние дома. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы. Пока неизвестны причины ЧП. В полиции предполагают, что это стало следствием грубых нарушений правил техники безопасности.

# Взрыв # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Майорку обрушился мощный шторм. Скорость ветра достигала 120 км/час
28 августа 2023 07:38

На Майорку обрушился мощный шторм. Скорость ветра достигала 120 км/час

В США 21-летний парень убил двух мужчин и женщину, после чего покончил с собой
28 августа 2023 07:36

В США 21-летний парень убил двух мужчин и женщину, после чего покончил с собой

ФСБ арестовала информатора посольства США в Москве
28 августа 2023 07:33

ФСБ арестовала информатора посольства США в Москве