На Майорку обрушился мощный шторм. Скорость ветра достигала 120 км/час

Новости Испании. Мощный шторм обрушился на испанский курортный остров Майорка. Ураганный ветер, скорость которого достигала 120 км/час сносил все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Мощный шторм обрушился на испанский курортный остров Майорка. Ураганный ветер, скорость которого достигала 120 км/час сносил все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он ломал и вырывал с корнем деревья, которые падали на машины и перекрывали дороги. Сообщается о трех пострадавших. Один человек пропал без вести. В местном порту был сорван с причала круизный лайнер, после чего столкнулся с грузовым судном. Из-за сильных ливней оказались затоплены два города. Возникли перебои с электричеством, повреждено несколько домов. Аварийные бригады не успевают устранять последствия удара стихии.