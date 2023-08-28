На Майорку обрушился мощный шторм. Скорость ветра достигала 120 км/час

Он ломал и вырывал с корнем деревья, которые падали на машины и перекрывали дороги. Сообщается о трех пострадавших. Один человек пропал без вести. В местном порту был сорван с причала круизный лайнер, после чего столкнулся с грузовым судном. Из-за сильных ливней оказались затоплены два города. Возникли перебои с электричеством, повреждено несколько домов. Аварийные бригады не успевают устранять последствия удара стихии.