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На Майорку обрушился мощный шторм. Скорость ветра достигала 120 км/час

28 августа 2023 07:38
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Новости Испании. Мощный шторм обрушился на испанский курортный остров Майорка. Ураганный ветер, скорость которого достигала 120 км/час сносил все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Майорку обрушился мощный шторм. Скорость ветра достигала 120 км/час-1

Он ломал и вырывал с корнем деревья, которые падали на машины и перекрывали дороги. Сообщается о трех пострадавших. Один человек пропал без вести. В местном порту был сорван с причала круизный лайнер, после чего столкнулся с грузовым судном. Из-за сильных ливней оказались затоплены два города. Возникли перебои с электричеством, повреждено несколько домов. Аварийные бригады не успевают устранять последствия удара стихии.

# Природные катаклизмы # Новости Испании # Фотофакт

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