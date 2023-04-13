В Индии слона научили играть в футбол
Новости Индии. Слон прославился на весь индийский город Мангалур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в одном не обычном для животного умении. Речь об игре в футбол. Слон с легкостью отбивает мяч и хоботом, и ногой. А желающих увидеть это своими глазами очень много. Так растет и популярность индуистского храма, при котором живет слон. Он поселился там еще в 4 года, сейчас ему 33.
Наш слон очень ласковый. Ему нравится активность, поэтому он играет в крикет и футбол. Он также научился играть в воде.
К слонам в Индии относятся с большим уважением. В местной религии даже есть божество Ганеша со слоновьей головой. Этот бог олицетворяет мудрость и благополучие. Также ежегодно в стране проходит фестиваль, посвященный слонам. Праздник длится десять дней и привлекает огромное число зрителей.