Сильная песчаная буря обрушились на Пекин. Объявлен жёлтый уровень опасности

Новости Китая. Сильная песчаная буря обрушились на Пекин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти объявили желтый уровень опасности. Качество воздуха в столичном городе Китая резко ухудшилось. Из-за чего местные спешат надеть маски и стараются не выходить на улицу без необходимости. По прогнозам метеобюро, в ближайшее время буря также накроет еще 10 провинций страны.

Ванг Тянь, житель Китая:

Когда я вышел этим утром, я намеренно надел куртку с капюшоном. Потом взял маску. Но вечером уже возвращался домой на такси, так что сейчас я в порядке.