ФСБ РФ: соучастником убийства военкора Татарского был гражданин Украины

ЦОС ФСБ России в четверг, 13 апреля, сообщило, что убийство Татарского (настоящая фамилия Фомин) вместе с Дарьей Треповой готовил уроженец Украины Юрий Денисов, пишет ТАСС. Именно он, воспользовавшись услугами службы экспресс-доставки, передал Треповой взрывное устройство, которое было спрятано в статуэтке. Гипсовая фигура в день теракта, 2 апреля, была подарена военному корреспонденту Татарскому на его творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге.

По заявлению ФСБ, соучастник Треповой Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года приехал из Киев через латвийскую территорию в РФ. В его обязанности входило собирать сведения о военном корреспонденте. Чтобы осуществлять слежку, Денисов купил транспортное средство и арендовал жилье неподалеку от места жительства Фомина. На следующий день после теракта соучастник убийства вылетел из РФ транзитом через Армению и Турцию. Денисов будет объявлен в международный розыск. Расследование террористического акта продолжается.

Как сообщалось, теракт, в результате которого погиб военкор Татарский, произошел в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Сработало взрывное устройство. Статуэтку, в которой оно находилось, военкору Татарскому подарила Трепова. Девушке предъявлено обвинение в совершении теракта, она заключена под стражу. В результате чрезвычайного происшествия ранения получили десятки человек.