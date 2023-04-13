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Дефицит бюджета США увеличился до более чем 378 млрд долларов

13 апреля 2023 08:41
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Новости США. Дефицит бюджета США в марте увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сегодня он составляет более 378 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета США увеличился до более чем 378 млрд долларов-1

Таковы данные Министерства финансов. При том, что объем поступлений в казну с начала финансового года снизился на 3,5 %, расходы выросли на 36 %. Но это не мешает администрации Байдена тратить деньги на военные нужды. И аппетиты только растут. В 2024 году на эти цели планируют потратить 842 миллиардов долларов, что на 3 % больше, чем в этом. Остается добавить, что последний раз профицит американского бюджета был зафиксирован в далеком 2001-м.

# Экономический кризис # Фотофакт

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