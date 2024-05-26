В Индии при пожаре и обрушении в ТРЦ погибли как минимум 27 человек

Новости Индии. Трагические известия поступают из Индии. В результате пожара и обрушения торгово-развлекательного центра на западе страны погибли не менее 27 человек, еще один числится пропавшим без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в городе Гуджарат. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы в поисках выживших. По данным местных властей, в результате пожара здание полностью сгорело и обрушилось. Точное количество жертв пока назвать не могут. Специалисты пытаются установить личности погибших, однако некоторые до сих пор остаются неопознанными. Полиция штата инициировала расследование по факту халатного обращения с электрооборудованием, повлекшее смерть группы лиц. Правоохранители уже успели задержать двух причастных к инциденту.