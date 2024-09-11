Прямой эфир

В Индии остановлена работа крупнейшего завода по производству электроники

11 сентября 2024 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Индии остановлена работа крупнейшего завода по производству электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии остановлена работа крупнейшего завода по производству электроники-2

Его сотрудники объявили бессрочную забастовку. Активисты требуют повышения зарплаты. Компания – одна из самых прибыльных в стране, но на доходах работников это никак не отражается. А потому они намерены бастовать, пока руководство не пойдет им на встречу.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
В Америке стартовали дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа
11 сентября 2024 06:34

В Америке стартовали дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа

ВСУ открыли огонь по людям Курской области, бежавшим через поля
11 сентября 2024 06:28

ВСУ открыли огонь по людям Курской области, бежавшим через поля

Поезд сошёл с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства
11 сентября 2024 06:00

Поезд сошёл с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства