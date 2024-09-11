В Индии остановлена работа крупнейшего завода по производству электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Индии остановлена работа крупнейшего завода по производству электроники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его сотрудники объявили бессрочную забастовку. Активисты требуют повышения зарплаты. Компания – одна из самых прибыльных в стране, но на доходах работников это никак не отражается. А потому они намерены бастовать, пока руководство не пойдет им на встречу.