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Поляки отправили коллективное письмо в Еврокомиссию из-за ситуации с беженцами

11 декабря 2021 16:02
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Новости Польши. Открыть глаза собственному правительству пытаются граждане Польши. Общественные деятели, журналисты и другие поляки отправили коллективное письмо в Еврокомиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поляки отправили коллективное письмо в Еврокомиссию из-за ситуации с беженцами-1

Пока Польша выставляла кордоны, стягивала все больше людей и военной техники к границе, запугивала людей оружием, беженцы страдали от переохлаждения и нехватки еды. Образумить польских политиков, а заодно публично отреагировать на их антигуманные действия решили обычные граждане. По мнению населения Польши, шаги, которые сейчас предпринимает официальная Варшава, лишь усилят беззаконие и нарушение прав человека.  

Мирные люди также раскритиковали предложение органа ЕС утвердить правовые меры, которые по факту аннулируют основные международные права мигрантов. Польша и так регулярно игнорирует законы и конвенции, свои и не только. Но, как показывает практика, всему когда-то приходит конец.  

# Беженцы # Фотофакт

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