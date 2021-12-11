Поляки отправили коллективное письмо в Еврокомиссию из-за ситуации с беженцами

Новости Польши. Открыть глаза собственному правительству пытаются граждане Польши. Общественные деятели, журналисты и другие поляки отправили коллективное письмо в Еврокомиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока Польша выставляла кордоны, стягивала все больше людей и военной техники к границе, запугивала людей оружием, беженцы страдали от переохлаждения и нехватки еды. Образумить польских политиков, а заодно публично отреагировать на их антигуманные действия решили обычные граждане. По мнению населения Польши, шаги, которые сейчас предпринимает официальная Варшава, лишь усилят беззаконие и нарушение прав человека.

Мирные люди также раскритиковали предложение органа ЕС утвердить правовые меры, которые по факту аннулируют основные международные права мигрантов. Польша и так регулярно игнорирует законы и конвенции, свои и не только. Но, как показывает практика, всему когда-то приходит конец.