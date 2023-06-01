70-ю годовщину первого восхождения на Эверест отмечают в Непале
Новости Непала. 70-ю годовщину первого восхождения на Эверест отмечают в Непале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому поводу местные власти организовали для жителей столицы и других городов многотысячные парады и выступления артистов. Всего на высочайшую вершину совершено более 9 000 восхождений. Многие альпинисты поднимаются повторно и даже прокладывают новые маршруты.
Пасанг Лхаму, альпинистка:
В этом году специальная программа в честь юбилея. Праздник проходит не только в Катманду, но и по всей стране. Мы, непальцы, гордимся этим событием.
Эверест покорили в мае 1953 года. Тогда новозеландский и непальский альпинисты забрались на высоту 8 848 метров. В той же экспедиции участвовали еще три первопроходца, но они не дошли до вершины и вернулись в лагерь.