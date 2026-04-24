В Гуанчжоу проходит крупнейшая и старейшая торговая выставка страны

В этом сезоне мероприятие обновило собственные рекорды: участие заявили свыше 32 тысяч компаний, а число зарубежных гостей превысило 210 тысяч. Китайские производители, укрепив позиции на внутреннем рынке, переходят к выпуску персонализированных решений для клиентов по всему миру. В секторе робототехники отмечают устойчивый рост зарубежных заказов – двузначные темпы сохраняются несколько лет подряд.

Цао Юйжань, старший менеджер по продажам компании по производству роботов:

Такие роботы незаменимы в полностью автоматизированных лабораториях или во вредных для человека условиях работы. Их применение повышает эффективность, безопасность и стабильность процессов. Помимо самого робота, мы повысили эффективность разработки и снизили стоимость комплектующих. Благодаря цепочке поставок в Гуандуне, мы можем быстро реагировать на запросы и предлагать широкий спектр решений. Это не обязательно должен быть массовый заказ. Мы можем поставить небольшую установку с разными функциями.

Робототехническая отрасль в Гуандуне объединяет более 160 тысяч предприятий, формируя полную производственную цепочку. Такая плотная экосистема позволяет предлагать гибкие решения, которые внедряются без масштабной перестройки производств и крупных инвестиций. Для небольших компаний это снижает барьер входа в автоматизацию. А спрос на такие технологии растет: бизнес по всему миру ищет способы оптимизировать расходы и компенсировать нехватку рабочей силы.