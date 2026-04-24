Прямой эфир

В Гуанчжоу проходит крупнейшая и старейшая торговая выставка страны

24 апреля 2026 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В южнокитайском Гуанчжоу проходит крупнейшая и старейшая торговая выставка страны – Гуандунская ярмарка, которую часто называют барометром внешней торговли КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гуанчжоу проходит крупнейшая и старейшая торговая выставка страны-2

В этом сезоне мероприятие обновило собственные рекорды: участие заявили свыше 32 тысяч компаний, а число зарубежных гостей превысило 210 тысяч. Китайские производители, укрепив позиции на внутреннем рынке, переходят к выпуску персонализированных решений для клиентов по всему миру. В секторе робототехники отмечают устойчивый рост зарубежных заказов – двузначные темпы сохраняются несколько лет подряд.

В Гуанчжоу проходит крупнейшая и старейшая торговая выставка страны-4

Цао Юйжань, старший менеджер по продажам компании по производству роботов:
Такие роботы незаменимы в полностью автоматизированных лабораториях или во вредных для человека условиях работы. Их применение повышает эффективность, безопасность и стабильность процессов. Помимо самого робота, мы повысили эффективность разработки и снизили стоимость комплектующих. Благодаря цепочке поставок в Гуандуне, мы можем быстро реагировать на запросы и предлагать широкий спектр решений. Это не обязательно должен быть массовый заказ. Мы можем поставить небольшую установку с разными функциями.

Робототехническая отрасль в Гуандуне объединяет более 160 тысяч предприятий, формируя полную производственную цепочку. Такая плотная экосистема позволяет предлагать гибкие решения, которые внедряются без масштабной перестройки производств и крупных инвестиций. Для небольших компаний это снижает барьер входа в автоматизацию. А спрос на такие технологии растет: бизнес по всему миру ищет способы оптимизировать расходы и компенсировать нехватку рабочей силы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Финляндия намерена увеличить военные расходы до 3,2 % ВВП к 2030 году
24 апреля 2026 07:13

Финляндия намерена увеличить военные расходы до 3,2 % ВВП к 2030 году

Британия усиливает давление на мигрантов
24 апреля 2026 07:12

Британия усиливает давление на мигрантов

В Латвии признали неэффективность «стены дронов» на границе с Беларусью
24 апреля 2026 06:34

В Латвии признали неэффективность «стены дронов» на границе с Беларусью