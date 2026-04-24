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Британия усиливает давление на мигрантов

24 апреля 2026 07:12
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Лондон и Париж заключили новое трехлетнее соглашение, которое фактически ужесточает режим на Ла-Манше. Британия готова перечислить Франции до 660 миллионов фунтов, чтобы остановить поток нелегальных лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но часть денег – 160 миллионов – Париж получит только при реальном снижении числа переправ. Если результата не будет, финансирование прекратится уже через год. Основная сумма – 500 миллионов фунтов – пойдет на усиление контроля на французском побережье: почти 1100 сотрудников полиции, разведки и военных будут патрулировать пляжи и перехватывать лодки еще до выхода в море.

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# Международная политика

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