Британия усиливает давление на мигрантов

Лондон и Париж заключили новое трехлетнее соглашение, которое фактически ужесточает режим на Ла-Манше. Британия готова перечислить Франции до 660 миллионов фунтов, чтобы остановить поток нелегальных лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но часть денег – 160 миллионов – Париж получит только при реальном снижении числа переправ. Если результата не будет, финансирование прекратится уже через год. Основная сумма – 500 миллионов фунтов – пойдет на усиление контроля на французском побережье: почти 1100 сотрудников полиции, разведки и военных будут патрулировать пляжи и перехватывать лодки еще до выхода в море.