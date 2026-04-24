Финляндия намерена увеличить военные расходы до 3,2 % ВВП к 2030 году, несмотря на меры жесткой экономии и сокращение других статей бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас этот показатель составляет 2,5 %. Рост затрат на армию связан со вступлением страны в НАТО в 2023 году. Дополнительные средства пойдут на расширение вооруженных сил, подготовку резервистов, развитие систем защиты от беспилотников и производство взрывчатых веществ. При этом финансирование здравоохранения и социальных услуг будет сокращено.