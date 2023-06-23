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В Грузии выявили острую нехватку квалифицированных специалистов почти во всех сферах

23 июня 2023 11:07
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Новости Грузии. Кадровый голод. В Грузии не хватает квалифицированных специалистов. Дефицит ощущается почти во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ.

В Грузии выявили острую нехватку квалифицированных специалистов почти во всех сферах-1

По результатам исследования местной бизнес-ассоциации, во втором квартале 2023 года почти 60 % опрошенных руководителей компаний жалуются на нехватку специалистов. В частности, остро в сотрудниках нуждаются рестораны. Официанты и повара нередко уезжают на сезонные работы, из-за чего небольшие грузинские города летом испытывают острую нехватку кадров.

# Экономический кризис # Новости Грузии # Фотофакт

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