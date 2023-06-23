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Песков: поставляемое Украине натовское оружие неизбежно расползётся по всему миру

23 июня 2023 10:42
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Угроза расползания по всему миру оружия НАТО, которым снабжается Киев, вполне реальна. И это станет неизбежностью. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 23 июня, пишет РИА Новости. 

По его словам, власти Киев не могут обеспечить сохранность вооружений, а тем более вести его учет. Песков напомнил, что Москва неоднократно ранее предупреждала о такой потенциальной опасности. А предназначенное для Украины вооружение со стороны западных государств уже в обход перепродается преступным группировкам в Европе. Чем больше оружия поставляется киевскому режиму, тем выше угрозы в контексте мировой безопасности, отметил представитель Кремля. 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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