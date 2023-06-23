Politico: Украина получит истребители F-16 не раньше начала 2024 года

Украина может получить боевые истребители F-16 в начале 2024 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных западных чиновников, пишет РИА Новости.

Конкретные даты передачи еще не установлены. Вероятнее всего, передавать самолеты Украине будут Нидерланды и Дания, однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не конкретизировал, когда именно F-16 будут доставлены в Украину, подчеркнув, что это будет определяться обучением украинских летчиков и оцениванием обстановки со стороны союзников.

Ранее российская сторона выразила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия в Украину и сообщила, что любые поставки грузов с оружием для Киева будут расцениваться как легитимная цель.