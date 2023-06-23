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Патрушев назвал приоритетом США и Британии давление на страны Центральной Азии

23 июня 2023 10:45
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США и Великобритания намерены интенсифицировать действия в государствах Центральной Азии (ЦА). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости. 

Они осуществляют информационное давление для управления населением. Их задачи направлены на ухудшение политической ситуации, оказания прессинга на власти, создание групп, исповедующих ценности, идущие вразрез с многолетними устоями народов Центральной Азии. 

Патрушев высказал свое видение ситуации во время первой встречи секретарей Советов безопасности в рамках формата «Центральная Азия и Россия», которая была проведена в Алматы, где обсуждались актуальные для ЦА и РФ вопросы безопасности в текущих условиях.

# Международная политика # Николай Патрушев

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