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Рекордная жара в Индии уничтожает урожай зерновых

22 мая 2023 08:05
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Новости Индии. На Индию обрушилась рекордная жара. Сразу в нескольких городах температура воздуха поднялась до 45 градусов, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рекордная жара в Индии уничтожает урожай зерновых-1

Фермеры бьют тревогу: сельскохозяйственное производство нарушено. Урожай просто высох, затраты на удобрения и уход за плантациями аграриям никто не вернет, а на доходы, судя по всему, они рассчитывать не могут. Индия считается одним из ключевых поставщиков зерна в мире. Однако в этот раз запасы скорее пригодятся внутри страны.  

# Погода # Новости Индии # Фотофакт

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