Рекордная жара в Индии уничтожает урожай зерновых

Фермеры бьют тревогу: сельскохозяйственное производство нарушено. Урожай просто высох, затраты на удобрения и уход за плантациями аграриям никто не вернет, а на доходы, судя по всему, они рассчитывать не могут. Индия считается одним из ключевых поставщиков зерна в мире. Однако в этот раз запасы скорее пригодятся внутри страны.