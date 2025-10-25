Ярким примером страны, которая распродает свои интересы, является Германия. Однако Берлин по итогу осознал, что некоторые инициативы Евросоюза в ущерб себе поддерживать не стоит. Одной из таких стала неконтролируемая миграция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, канцлер Фридрих Мерц попытался выправить ситуацию через сокращение пособий. Поспешив заявить о своих успехах в решении кризиса, напоролся на обвинения в расизме. Неделю назад Мерц говорил, что беженцы негативно влияют на внешний вид немецких городов. Привыкшим к прежней политике толерантности немецким гражданам это не понравилось. Сегодня они вышли на протест в защиту мигрантов.

По оценкам СМИ, акция в Билефельде, прошедшая под лозунгом «Мы – облик города», собрала около 4 тысяч человек. Она облачила глубокий раскол в немецком обществе по вопросу миграционной политики. Так, в первых рядах протестующих была замечена зампредседателя парламентской фракции социал-демократической партии Германии. Стоит отметить, что данная манифестация стала лишь первой ласточкой. Уже 26 октября в ряде немецких городов ожидаются новые демонстрации против заявлений Мерца.