В Германии возобновят работу некоторые магазины, США разрабатывают план по оживлению экономики

В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса. Количество выздоровевших продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки все больше стран ослабляют карантинные ограничения.
Так, в Германии с 20 апреля возобновят работу некоторые магазины. Соответствующее решение принято после общения Ангелы Меркель с региональными премьерами. Постепенно начнут открываться библиотеки, зоопарки и музеи. А в начале мая в школы вернутся старшеклассники.
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В США завершается разработка плана по оживлению экономики страны на фоне пандемии COVID-19. Ожидается, что 16 апреля администрация огласит ряд рекомендаций для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений. Ранее Дональд Трамп заявил, что пик заражения в стране пройден. Количество новых случаев инфицирования заметно снижается.