В Германии возобновят работу некоторые магазины, США разрабатывают план по оживлению экономики

В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса. Количество выздоровевших продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки все больше стран ослабляют карантинные ограничения.