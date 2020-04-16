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В Германии возобновят работу некоторые магазины, США разрабатывают план по оживлению экономики

16 апреля 2020 07:41
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В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса. Количество выздоровевших продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки все больше стран ослабляют карантинные ограничения.

В Германии возобновят работу некоторые магазины, США разрабатывают план по оживлению экономики-1

Так, в Германии с 20 апреля возобновят работу некоторые магазины. Соответствующее решение принято после общения Ангелы Меркель с региональными премьерами. Постепенно начнут открываться библиотеки, зоопарки и музеи. А в начале мая в школы вернутся старшеклассники.

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В США завершается разработка плана по оживлению экономики страны на фоне пандемии COVID-19. Ожидается, что 16 апреля администрация огласит ряд рекомендаций для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений. Ранее Дональд Трамп заявил, что пик заражения в стране пройден. Количество новых случаев инфицирования заметно снижается.

В Германии возобновят работу некоторые магазины, США разрабатывают план по оживлению экономики-4

# Коронавирус # Ангела Меркель # Дональд Трамп # Фотофакт

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