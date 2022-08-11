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В Германии снизят налоги. Во сколько обойдётся стране эта инициатива?

11 августа 2022 10:18
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Новости Германии. С проблемой обнищания населения столкнулась некогда благополучная Германия. Из-за постоянно растущих цен повседневная жизнь для немцев стала слишком дорогой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии снизят налоги. Во сколько обойдётся стране эта инициатива?-1

Для того чтобы облегчить их участь, правительство пошло на беспрецедентные меры, а именно снизить налоги. Правда эта инициатива обойдется стране очень дорого. В нынешней довольно тяжелой ситуации бюджет недополучит как минимум 10 миллиардов евро. И это при том, что прогноз роста экономики снижен до критического. Поэтому Германии эти деньги нужны как никогда. Как правительство будет выкручиваться из ямы, которую само себе вырыло, пока неизвестно.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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