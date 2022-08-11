В Германии снизят налоги. Во сколько обойдётся стране эта инициатива?

Для того чтобы облегчить их участь, правительство пошло на беспрецедентные меры, а именно снизить налоги. Правда эта инициатива обойдется стране очень дорого. В нынешней довольно тяжелой ситуации бюджет недополучит как минимум 10 миллиардов евро. И это при том, что прогноз роста экономики снижен до критического. Поэтому Германии эти деньги нужны как никогда. Как правительство будет выкручиваться из ямы, которую само себе вырыло, пока неизвестно.