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Три человека погибли при взрыве жилого дома в США

11 августа 2022 10:16
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Новости США. Три человека погибли при мощном взрыве, который прогремел в жилом доме в городке Эвансвилл, штат Индиана. Но количество жертв может быть еще больше, так как спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при взрыве жилого дома в США-1

Взрывной волной были повреждены еще 39 домов. 11 из них стали непригодны для проживания. Красный Крест уже заявил, что окажет пострадавшим всю необходимую помощь. Полиция эвакуировала жителей и оцепила район. Но пока неизвестно, что могло стать причиной столь сильного взрыва.

# Взрыв # Новости США # Фотофакт

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