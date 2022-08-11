Три человека погибли при взрыве жилого дома в США

Новости США. Три человека погибли при мощном взрыве, который прогремел в жилом доме в городке Эвансвилл, штат Индиана. Но количество жертв может быть еще больше, так как спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрывной волной были повреждены еще 39 домов. 11 из них стали непригодны для проживания. Красный Крест уже заявил, что окажет пострадавшим всю необходимую помощь. Полиция эвакуировала жителей и оцепила район. Но пока неизвестно, что могло стать причиной столь сильного взрыва.