Три человека погибли при взрыве жилого дома в США

Новости США. Три человека погибли при мощном взрыве, который прогремел в жилом доме в городке Эвансвилл, штат Индиана. Но количество жертв может быть еще больше, так как спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.