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В Никарагуа в зоопарке родились два детёныша тапира

11 августа 2022 08:59
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Новости Никарагуа. Радостное событие в зоопарке Никарагуа. На свет с разницей в несколько часов появились два детеныша тапира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Никарагуа в зоопарке родились два детёныша тапира-1

Мамами стали две самки. Новых подопечных осмотрели ветеринары, малыши абсолютно здоровы. Каждый весит около 9 килограммов. Беременность у самок тапира длится порядка 400 дней. Детеныш питается материнским молоком до года, после чего начинает самостоятельную жизнь. Тапиры – травоядные животные, по облику несколько напоминающие свинью и имеющие небольшой хобот, приспособленный для хватания.

# Животные # Новости Никарагуа # Фотофакт

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