В Никарагуа в зоопарке родились два детёныша тапира

Новости Никарагуа. Радостное событие в зоопарке Никарагуа. На свет с разницей в несколько часов появились два детеныша тапира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мамами стали две самки. Новых подопечных осмотрели ветеринары, малыши абсолютно здоровы. Каждый весит около 9 килограммов. Беременность у самок тапира длится порядка 400 дней. Детеныш питается материнским молоком до года, после чего начинает самостоятельную жизнь. Тапиры – травоядные животные, по облику несколько напоминающие свинью и имеющие небольшой хобот, приспособленный для хватания.