В Германии растёт уровень бедности – экономят даже на детях

В Германии растет уровень бедности. Проблема достигла таких масштабов, что вынудила социальные службы и благотворительные организации обратиться с призывом к политикам принять срочные меры для ее решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К резкому падению уровня жизни людей ведет рост цен.

Больше всего это ощутили семьи. Некоторые родители вынуждены экономить даже на детях. Из-за финансовых проблем падает и уровень образования. Бедность выплескивается и на улицы. Из-за нехватки жилья и высокой арендной платы растет количество бездомных. Согласно официальной статистике, 57 % из них лишились крыши над головой после окончания договора об аренде квартиры. Продлить его нет средств. В стране больше не хватает приютов и мест, где социально незащищенные люди могли бы обогреться и получить горячую пищу. Это особенно опасно зимой.