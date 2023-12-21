NYT: в 16 штатах США призвали не допускать Трампа до выборов

В 16 американских штатах были поданы иски с целью запретить экс-президенту Дональду Трампу принимать участие в праймериз Республиканской партии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Это вызвано тем, что Трамп якобы участвовал в мятеже 6 января 2021 года. Высший суд Колорадо уже отказал Трампу в праве участвовать в предварительных выборах на основании 14-й поправки к Конституции.

Сотрудники Трампа обещают подать апелляцию на это решение. Обвиняемый в заговоре и во вмешательстве в официальные процедуры. При этом сам Трамп не признал себя виновным.