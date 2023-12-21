Минобороны Украины: в Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев

Киевские власти в следующем году собираются привлечь в ряды Вооруженных сил страны граждан Украины, живущих за рубежом. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

При этом отмечается, что власти страны обсуждают, что делать, если люди не явятся в добровольном порядке на призывные пункты. Украинцам от 25 до 60 лет, которые уехали в Германию и другие государства, будет направлено предложение сообщить о себе на пункты призыва.

Умеров пообещал, что будущим новобранцам сообщат об их обучении, вооружении и месте службы. Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что военные предложили ему дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч людей, что обойдется государству в 500 миллиардов гривен. Проведение мобилизации уже стало причиной многочисленных скандалов, среди которых – применение силы во время вручения повесток, негодность к службе по состоянию здоровья, отказ от мобилизации со стороны депутатов и чиновников.