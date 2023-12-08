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Байден заявил о сокращении военного контингента НАТО

08 декабря 2023 11:58
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Американский лидер заявил о сокращении военного контингента в странах НАТО. Об этом говорится в письме Джо Байдена руководству палат Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден заявил о сокращении военного контингента НАТО-1

Согласно документу, численность американских солдат в государствах Североатлантического альянса уменьшится примерно на 10 %, то есть до 80 тысяч человек. Кроме того, тенденция коснется Саудовской Аравии и Нигера. Тем временем в Иордании и Ливане США, наоборот, усилят военное присутствие посредством своих солдат.

# НАТО # Фотофакт

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